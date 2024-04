La Bourgogne - Franche-Comté sur le SIAMS à Moutier (Suisse)

L’inauguration de l’espace Bourgogne-Franche-Comté a eu lieu le 18 avril en présence de Nicolas Soret, Vice-président en charge des Finances, Développement économique, Économie sociale et solidaire, Emploi.

La Bourgogne-Franche-Comté est historiquement un territoire de microtechniques. Elle apparaît aujourd’hui comme la première « région microtechnique » de France, avec plus de 600 entreprises pour un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euros et plus de 11 000 emplois.

Il s’agit d’un écosystème de technologies dont le point commun est la haute précision. Ces technologies sont utilisées pour la conception, la fabrication, le contrôle et l’exploitation de produits, les composants, les instruments ou les équipements, pour des secteurs d’activité très variés.

Ainsi sont desservis les marchés de la micromécanique, le luxe, la connectique, l’aéronautique spatial défense (ASD), ou encore la santé, notamment les dispositifs médicaux et la production de biomédicaments.

Les microtechniques répondent ainsi à des enjeux majeurs en termes de miniaturisation et permettent le développement de systèmes intelligents permettant d’augmenter considérablement le nombre de fonctionnalités dans un même produit.

La Région a fait de l’innovation et de la filière des microtechniques un enjeu prioritaire dans sa stratégie économique et dispose de nombreux leviers, notamment grâce aux fonds européens, pour aider des entrepreneurs.

De manière plus globale, en 2024, la Région consacrera 67.4 M€ à sa politique en faveur du développement économique, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire. À ce titre, elle mène une politique active de soutien aux filières qui vise à consolider le tissu industriel régional en soutenant les organisations collectives fédératrices qui apportent un service aux entreprises.

Cette présence régionale sur le salon SIAMS s’inscrit dans le cadre du programme des actions collectives à l’international de la Région. Programme qui constitue l’un des axes forts des actions de la collectivité en faveur du développement des entreprises à l’export et qui est mis en œuvre par la CCI Bourgogne-Franche-Comté.

Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, agroalimentaire, digital...) et qui bénéficient à environ 500 entreprises régionales/an.

Pour cette édition 2024, 13 entreprises régionales étaient présentes sur le SIAMS. 10 d’entre elles étaient réunies sur le pavillon collectif organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, et sont soutenues financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.