Simple visiteur ou passionné, l’exposition Playmobil© organisée par l’ASCR attire toujours autant de monde.

L’ASCR football de Châtenoy-le-Royal a organisé cette année encore une belle animation autour du concept Playmobil© avec une exposition-vente dans le gymnase Alain Colas.

8 équipes dont 5 locaux avaient installé leurs tableaux dans le gymnase, ce qui représentait environ 10 scènes différentes avec pour thème : Zululand 1879, la planète des singes, Retour vers le futur, Jurassic Park, les Lapins de l’Espace, Médiéval Novel More, Astérix, la fête foraine dans la ville, la ruche pédagogique, l’arche de Noé, romains et gaulois…

Vincent Bergeret maire de la ville, quelques élus et Daniel Rebillard président de l’OMS, accompagnés de Jean-Christophe Frédéric président du club de foot, Pascal Albin responsable de l’expo, Nathalie et Stéphane Galiné les spécialistes du Playmobil© ont inauguré cette édition 2024. Les élus ont ensuite fait le tour des stands pour admirer le réalisme des scènes, la qualité et la recherche dans la présentation.

Les exposants sont des mordus du Playmobil© qui veulent faire partager leur passion en montrant leurs collections dans tous les thèmes imaginables, allant de la reconstitution historique, la vie quotidienne ou même des tableaux fantastiques, féériques tirés de films, de bandes dessinées ou des tableaux totalement imaginaires...

Cette année, comme évoqué, il y avait 5 locaux dont l’équipe constituée de Nathalie et Morgane venue de Chagny. Nathalie et Morgane se connaissent bien puisque l’une est la nounou des enfants de l’autre et elles partagent la même passion pour les Playmobil©. Deux passionnées qui avaient l’habitude de venir comme simples visiteuses mais Morgane a décidé de passer de l’autre côté de la barrière en souhaitant participer aux expositions ; après avoir convaincu Nathalie, elles se sont lancées dans un projet, celui de créer l’arche de Noé. Elles ont réalisé tous les décors, montagne, océan, désert pour une présentation encore plus précise, il leur a été nécessaire de mettre tous les animaux par couple sauf un qui était seul représentant l’intru que les visiteurs devaient découvrir. Un super tableau riche en couleurs présenté pour leur première exposition par ces deux jeunes nouvelles du cercle Playmobil©.

Un autre tableau mélangeait réel et Playmobil©, c’était celui de Tanguy, jeune animateur de l’ESAT du Breuil avec une ruche pédagogique. Il a deux passions, l’apiculture et les Playmobil©. Pourquoi ne pas présenter un ensemble ludique et pédagogique alliant une véritable ruche pédagogique et tous les accessoires illustrant les fleurs, les éléments nécessaires à la vie des abeilles et leur travail. Tanguy l’a fait et c’est une très belle réussite.

Conjointement, certains stands de vente proposaient des boites neuves et d'occasion, des modèles de collection ou exclusifs, des personnages à l'unité et même des pièces détachées pour compléter sa collection.

Durant tout ce week-end des 20-21 avril 2024, le public de tous les âges s’est déplacé, essentiellement en famille. Les tous petits avaient encore cette année un vaste stand aire de jeu et les plus grands ont pu découvrir le jeu de petits chevaux et celui du jeu de l’oie avec bien entendu des animaux Playmobil©.

Pour ceux et celles qui avaient bien arpenté le gymnase, crêpes, petite restauration et boissons les attendaient à la buvette tenue par les membres du club.

Toutes les 15 mn, la tombola a été tirée pour le plus grand bonheur des petits et des grands qui ont gagné les lots Playmobil©.

Les visiteurs attendent avec impatience la nouvelle exposition Playmobil© 2025.

C.Cléaux