Musée Denon : ‘De Terre de Bois’, une exposition d’objets découverts du temps des mérovingiens et des carolingiens

Du 5ème au 10ème siècle, certains objets étaient déjà très élaborés!





Vendredi 19 avril, à partir de 19 heures, au Musée Denon Place de la Mairie à Chalon-sur-Saône, se déroulait le vernissage de l’exposition ‘De Terre et de Bois’ qui apporte des regards archéologiques sur le haut Moyen Âge en Chalonnais.

Une cérémonie qui se déroulait devant une centaine de personnes, en présence de Francine Chopard, Conseillère Régionale, déléguée aux formations sanitaires et sociales, de Bénédicte Mosnier, 4e Adjointe en charge de la culture, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Brigitte Maurice-Chambard, Historienne de l’art médiéval, Conservatrice et Directrice des musées de Chalon-sur-Saône, de Gwenaelle Colas, Attachée de conservation, adjointe à la directrice du musée vivant Denon, de Denis Dubois, Assistant de conservation du patrimoine et gestionnaire des collections archéologiques du musée Vivant Denon, d’Antoine Guicheteau, Responsable de recherche archéologique à l’Inrap, de Benjamin Saint-Jean Vitus, archéologue, ingénieur chargé de recherche à l’Inrap…

" L’exposition propose une incursion dans cette période peu connue qu’est le haut Moyen Âge (5e-10e siècles) sur le territoire chalonnais, ainsi qu’une initiation au travail des archéologues qui œuvrent à le (re)découvrir. Capitale de cité à la fin de l’Antiquité puis résidence du roi Gontran, Cabillonum, (Chalon-sur-Saône) connaît une période particulière de prospérité qui se poursuivra jusqu’au 9e siècle. La position privilégiée de la ville dans le prolongement de l’axe Rhône - Saône en fait un carrefour commercial incontournable au cœur des échanges en Europe de l’Ouest [...]

Alors que le christianisme se répand en Bourgogne, Cabillonum occupe une place d’importance, puisqu’elle devient le siège d’un évêché dès le 4e siècle. C’est dans ce contexte géopolitique que se développe un groupe de centres potiers autour de la Forêt de la Ferté. Parmi ces ateliers, le village de Sevrey se distingue rapidement par l’importance de ses productions et l’étendue de leur diffusion. Grâce à l’apport des fouilles récentes menées notamment par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) dans le Chalonnais, et à Sevrey depuis 50 ans, l’exposition propose de découvrir le travail et le quotidien des potiers médiévaux […]

Au discours historique s’ajoute une seconde lecture, centrée sur les sciences et techniques de l’archéologie, offrant un aperçu du travail de terrain et d’études post-fouilles. L’exposition « De terre et de bois », a été conçue en partenariat avec l’Inrap. Elle fait également l’objet, via l’Inrap, d’un partenariat pédagogique avec l’École Duperré de Paris (Design et métiers d’art) - atelier céramique, ainsi que d’un partenariat local avec l’École Média Art Fructidor de Chalon-sur-Saône. Découvrez dans la boutique du musée Vivant Denon une publication de 88 pages reprenant le déroulé de l’exposition complété par l’analyse des dernières découvertes réalisées par l’Inrap sur le territoire chalonnais ». Informations musée V. Denon

Cette exposition a été renforcée par les prêts de Besançon, service régional de l’archéologie, DRAC Bourgogne Franche-Comté, Dijon, service régional de l’archéologie DRAC Bourgogne Franche-Comté, Dijon Inrap, Direction Régional Bourgogne Franche-Comté, Vienne, Musée et site gallo-romains de Saint Romain-en-Gal.

Horaires de cette exposition, tous les jours sauf mardi et jours fériés de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h à 17 heures 30.

Juillet-août : de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B