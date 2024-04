AVIS DE DECES - Madame Michèle COLLIN née JUDON

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY



Christophe et Régine COLLIN,

Sophie COLLIN-SAUGEOT et Pierre SAUGEOT,

ses enfants ;

Mathieu et Adeline, Grégoire et Aude, Marion et Fabrice,

ses petits-enfants ;

Lou, Simon, Anouk, Capucine, Juliette et Eliott,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Michèle COLLIN

née JUDON

survenu le 19 avril 2024.

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 avril 2024 à 15h15 en la salle omni culte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Madame COLLIN repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.