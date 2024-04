AVIS DE DECES - Monsieur Gérard GUICHARD

DEMIGNY



Liliane GUICHARD, son épouse ;

Sandrine et Bruno FUTIN,

Agnès GUICHARD, ses enfants;

ses petits-enfants ;

ses frères, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gérard GUICHARD

survenu le 21 avril 2024 dans sa 80e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 25 avril 2024 à 15 heures en l'église de Demigny, suivies de l'inhumation au cimetière de Demigny.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir

David

son fils, décédé en 2016,

et remercie l'ensemble des personnels médicaux et soignants qui l'ont accompagné.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.