AVIS DE DECES - Madame Louise GUILLOT née MILOT

CHALON-SUR-SAÔNE - (QUARTIER LES CHARREAUX) - SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU



Les familles GUILLOT et ROTH,

ses enfants et leurs conjoints,

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès

Madame Louise GUILLOT

née MILOT

survenu le 21 avril 2024, à l'âge de 91 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 29 avril 2024, à 13h15, en la salle du crématorium de Bourgogne à Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pas de plaques - Fleurs naturelles uniquement.