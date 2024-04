ELECTIONS EUROPEENNES - "Voter Raphaël Glucksmann, c'est la seule possibilité de donner un autre visage à l'Europe" insiste Pierre Jouvet

"Il faut réaffirmer cette question de souveraineté économique. Des barbelés économiques n'auraient aucun sens, on doit importer et exporter avec nos règles et conditions. On a laissé notre industrie partir, on a exporté notre pollution. La souveraineté sera d'imposer un verdissement, un critère d'ajustement carbone aux frontières. On devra la conditionner à sa valeur écologique. Notre industrie nationale est de plus en plus vertueuse du côté environnementale. On doit arrêter l'importation de produits polluants. On se doit de remettre des règles".

Biogaran, un contre-sens à la souveraineté

Avec l'éventualité d'un rachat du leader européen du médicament générique, Pierre Jouvet a tenu à insister sur la volonté "de protéger les brevet européens. On vend notre intelligence collective. C'est mettre en place le blocage des brevets, la reprise des brevets sous contrôle d'Etat. C'est aussi la capacité d'intervention de l'Europe et des Etats dans la production. Les Etats pourraient réinvestir dans des secteurs industriels définis comme stratégiques à l'échelle européenne. C'est de la prise de part dans la capital qui est nécessaire. Il ne faut pas le faire sur tout mais sur des secteurs d'industrie stratégique définis à 27, la santé, la pharmacie, la défense, l'industrie lourdre et l'industrie militaire, on sera à peu près d'accord pour dire la même chose"

"La crise du COVID a été le ridicule de l'Europe au début et sa plus grande réussite à la fin. Quand il a été question d'accélérer la production de vaccins, la relance des masques. Toutes les frontières étaient fermées. L'Europe a prouvé que la capacité d'investissement à 27 avait une puissance de frappe. On se doit de réimposer cette souveraineté européene et notamment auprès de nos voisins allemands. On est des nains dans le jeu de la mondialisation même les Allemands".

Pierre Jouvet s'est totalement imprégnée des questions Européennes et mouille la chemise lorsqu'il s'agit de porter les valeurs du PS et de Place Publique à l'échelle européenne. Signe que le clivage gauche-droite, un temps mis sous le tapis par la macronie, pourrait bien surgir de plus belle avec les élections européennes.

Avec Franck Charlier, Secrétaire fédéral du PS 71, les militants et sympathisants ont pu échanger à le n°3 de la liste Glucksmann, une manière de rappeler que contrairement aux apparences, les valeurs sont bien là et qu'elles seront une nouvelle fois défendues le 9 juin prochain pour "réveiller la Belle Endormie". En attendant, une réunion publique est organisée ce jeudi à Montceau les Mines, salle du Magny - à 19H.

Laurent Guillaumé