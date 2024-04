Concours des grands chefs : Noham, Enzo et Mathis ont séduit le jury avec leur risotto !

« Ce sont les jeunes eux mêmes qui ont eu l’idée de ce concours. À chaque vacances scolaires nous leur proposons d’organiser une journée sur le thème de leur choix et pour cette fois, ils ont choisi le concours de cuisine » a expliqué Margot Muller, animatrice permanente du service jeunesse de Saint-Marcel.

Top chef n’a qu’à bien se tenir, ce sont 4 équipes de trois ou quatre jeunes en ébullition, chacune dans un espace dédié, qu’Info Chalon a rencontré ce vendredi soir aux alentours de 18h.

Chaque équipe devait préparer une partie du menu : la mise en bouche, l’entrée, le plat et le dessert.

Le jury, composé de Jean-Francois Kicinski, adjoint au maire de la commune et de deux correspondants de presse locale ont dont pu déguster :

*Une verrine crevettes guacamole mousse de poivrons et empanadas au thon accompagnés d’une sangria sans alcool.

*Un œuf cocotte et se mouillettes à tremper dans une mousse à la ciboulette

*Un risotto au chèvre et aux épinards

*Un macaron framboise

En plus des notes obtenues par le jury sur le goût et la présentation de leur assiette, le équipes étaient notées par leurs encadrants sur différents critères : l’esprit d’équipe, l’organisation, le rangement du plan de travail, la traçabilité etc.

Ainsi, après un calcul des notes obtenues, Romain Gueugnon, responsable du service jeunesse et famille de la commune, a pu annoncer le classement et ce sont donc les jeunes Noham, Enzo et Mathis qui ont empoché la première place grâce à leur risotto !

Tous les jeunes sont repartis avec un lot offert par les commerçants* de la commune.

Jean-François Kicinski a souhaité félicité l’ensemble des jeunes pour leur participation, qui pour la plupart n’avait jamais cuisiné auparavant !

Cette belle journée s’est terminée par un repas convivial où les jeunes maraîchers ont pu faire déguster leur menu à leurs encadrants.

Amandine Cerrone.



*Le Wagonnet des pains

*Les fromages de Marcel

*Patisserie Pareme

*La farinée

*Boulangerie Guillaume et Lucile