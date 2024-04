Les jeunes de l'IME de Virey découvrent la navigation à voile.

Les deux voiliers du Yacht Club de Chalon-sur-Saône, skippés par les bénévoles du club, ont embarqué les jeunes pensionnaires de l’Institut Médico Educatif G.Fauconnet de Virey pour une navigation sur la Saône. Le vent soufflait fort et il fut plus raisonnable de ne pas hisser toutes les voiles. Les jeunes et leurs encadrants ont particulièrement apprécié cette balade.