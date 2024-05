L’association « Mont Beuvray, Entraide et Compagnie » réunit une quinzaine d’agriculteurs du Grand Site de France de Bibracte – Morvan des Sommets, au sud du Parc naturel régional du Morvan. Elle a récemment obtenu le label Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) décerné par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Un collectif de 15 agriculteurs attachés aux paysages du Mont-Beuvray

Ce qui caractérise l’association créée au printemps 2023, c’est tout d’abord la diversité de ses membres : jeunes productrices de plantes aromatiques et médicinales, éleveurs de vaches allaitantes, apiculteurs, ou éleveurs et éleveuses de brebis viande et lait. De nombreuses autres productions sont également représentées : maraîchage, produits laitiers de vache et de chèvre, viande, œufs, châtaignes, laine. Plusieurs proposent par ailleurs des hébergements touristiques à la ferme. Leurs origines géographiques sont variées, à l’image de leurs parcours de vie. Mais ce qui les rassemble, c’est l’attachement aux paysages du Mont Beuvray et surtout l’envie de travailler ensemble et de s’entraider.

GIEE, un label pour de meilleures pratiques agricoles

Existant depuis 2014, le label GIEE est décerné pour une durée de 7 ans par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à un collectif d’agriculteurs engagé dans l’amélioration de leurs pratiques économiques, environnementales et sociales, dans une perspective agroécologique. Cette reconnaissance permet de structurer des projets collectifs et d’obtenir la reconnaissance des partenaires et des financeurs. La finalité du GIEE est de créer un réseau professionnel fort et solidaire, en créant du lien entre pairs et en interagissant avec le territoire.

Depuis 2022, l’association « Mont Beuvray, Entraide et Compagnie » est impliquée dans le cadre des travaux du volet agricole du Grand Site de France de Bibracte – Morvan des Sommets. L’équipe du Grand Site avec l’appui de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire ont accompagné l’émergence de ce collectif d’agriculteurs dans son projet de labellisation en GIEE (label obtenu par décret du 11 septembre 2023) et elle lui apporte son expertise pour structurer ses projets. Pour cela, elle a bénéficié du soutien du programme de recherche-action INCULTUM financé par la Commission européenne (Horizon 2020, accord de financement n° 101004552) pour l’accompagnement à l’émergence du collectif et elle dispose aujourd’hui de l’appui dispositif du Partenariat Européen à l’Innovation pour l’Agriculture (PEI-AGRI) financé par l’Union européen et la région Bourgogne-Franche-Comté au titre du projet de recherche SADAPTER.

Les projets de l’association

Le foisonnement d’idées et de projets de la toute jeune association a pu trouver un lieu d’expression dans le montage du dossier exigeant pour obtenir le label.



Selon Cécile Riffet, présidente de l’association et éleveuse-artisane chez Plumes de mouton et Cie « Quatre objectifs ont été exprimés et sont conduits en parallèle : travailler ensemble, donner envie à d’autres agriculteurs de s’installer dans le Grand Site de France, contribuer à animer le territoire en complémentarité des démarches engagées et rendre les produits locaux accessibles à tous. L’association a validé une feuille de route comprenant des actions concrètes qui seront priorisées et échelonnées dans le temps. La plus emblématique et transversale concerne la recherche et l’animation d’un lieu commun dans l’une des douze communes du Grand Site, à même de pouvoir accueillir les nouveaux arrivants et vendre les produits des producteurs, aux randonneurs qui empruntent notamment la randonnée itinérante du Tour du Morvan des Sommets. »

Parmi les autres projets, on peut citer la création d’un système d’échange local, qui permet aux membres de mettre certains biens, connaissances ou savoir-faire au service des autres, la mise en place de chantiers collectifs et de commandes groupées, la mutualisation des trajets de livraison, l’organisation commune d’événements festifs sur les fermes, et une réflexion de fond sur le mode de distribution des produits locaux, en lien avec les différents Projets Alimentaires Territoriaux existant sur le territoire.

Les premiers projets portés par l’association sont en train de voir le jour : organisation d’une distribution de paniers et commandes groupées dans l’une des communes du Grand Site, projections et concerts à la ferme, mutualisation des livraisons, etc. Rendez-vous bientôt sur la page Facebook de l’association pour suivre l’actualité de ce jeune collectif morvandiau.