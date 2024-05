Que faire de son matériel informatique en fin de vie ?

En 2022, 5,3 milliards de téléphones portables seront jetés, et moins de 20 % sont recyclés*. Si l’on considère les déchets électroniques et électriques dans leur ensemble (appelés DEEE), cette question soulève le problème environnemental croissant. Or, une mauvaise gestion de ces déchets est particulièrement problématique à cause de leur composition, parfois dangereuse pour l’environnement.

Comment s’en défaire dans la région ?

1– Si vous en achetez un nouveau matériel informatique, vous pouvez rapporter gratuitement l’ancien au magasin où vous l’avez acheté. Depuis 2014, la législation « Un pour un » oblige les distributeurs à reprendre le matériel informatique lorsque le client achète un produit similaire dans son magasin.

2– Si vous souhaitez faire don de votre matériel, deux possibilités s’offrent à vous.

L’Atelier TREMPLIN

Si vous souhaitez que votre matériel soit voué au réemploi, quel que soit son état, vous pouvez le déposer à la Ressourcerie des PEP 71 à Chalon (jouxtant les Archives municipales) qui a passé un partenariat avec l’association Ateliers Tremplin.

L'Atelier Tremplin est une association loi 1901 d’insertion de personnes en difficulté par l’activité économique, intervenant en milieu rural. C’est donc un acteur majeur de l’Économie sociale et solidaire.

L’un de ses 3 ateliers, appelé « la Maison Digitale », collecte et reconditionne les dons de matériel informatique des entreprises et des particuliers. Si le matériel est voué au réemploi (5 à 7 ans d’ancienneté), il sera revendu à prix solidaire sur place (Pierre de Bresse) et, à terme, par une boutique en ligne.

Attention : donner ou reprendre un ordinateur de particulier à particulier nécessite des précautions (données personnelles, licences, virus…) L’Atelier Tremplin, spécialiste du réemploi, procède systématiquement à une destruction des données avant le reconditionnement.

À noter : le Grand Chalon travaille avec l’Atelier Tremplin depuis 2 ans sur l’opération nationale « Digital CleanUp Day » qui se déroule en mars (sensibilisation à l’impact environnemental du numérique, et opérations de collecte d’équipements auprès des particuliers). Le matériel collecté (1 tonne en 2023, 700 kg en 2024) est trié : l’Atelier Tremplin récupère tout ce qui peut être réparé et revendu à un prix attractif. Le reste part dans une filière du recyclage via l’éco-organisme Ecologic.

Déchetteries du Grand Chalon

— Vous pouvez aussi déposer votre matériel obsolète dans l’une des 10 déchetteries du Grand Chalon. Elles reçoivent tous les DEEE, mais sachez qu’il ne sera pas valorisé dans le cadre du réemploi : ils sont recyclés par l’éco-organisme Ecosystem.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Atelier Tremplin

Lieu : 15, place Comte André d’Estampes (71270 Pierre de Bresse)

Contact : Tél. : 07 68 36 88 47 – Site : https://www.ateliertremplin.fr/

Eco-system propose sur son site un annuaire en ligne à consulter par ville :

— Donner ou recycler : ecosystem.eco/donner-recycler/

— Entretenir ou réparer : ecosystem.eco/reparer/

Site Les joyeux recycleurs : que-faire-de-vos-ordinateurs