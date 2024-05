Soirée spéciale autour du film «Citadel» au Mégarama Chalon

Une projection proposée le mardi 30 avril 2024, à 19 heures 30, par le cinéma Mégarama Chalon, suivie d'un débat avec le réalisateur Bruno Mercier.

L'occasion pour la trentaine de spectateurs présents de découvrir le monument de Vauban sous un autre angle et dans une ambiance pour le moins intrigante.

Synopsis : «À la Citadelle de Besançon, Anna lit pendant que Lou, sa fille de 10 ans, va voir les animaux. Le temps passe et Lou ne revient pas. Inquiète, Anna part à sa recherche quand elle reçoit un appel de sa fille. Mais ce n'est pas Lou au bout du fil, mais un homme qui lui apprend qu'il vient de kidnapper sa fille.

Anna pense à une mauvais blague, mais quand elle comprend que sa fille est sous un masque facial et qu'elle a une réserve d'oxygène d'une heure, c'est l'horreur. Anna doit rester en ligne et ne parler à personne si elle veut la revoir vivante. Obligée d'obéir à ce prédateur sadique, elle va devoir exécuter des actes de plus en plus violents jusque'à tuer un homme.

Enfermée dans une citadelle étrangement déserte, Anna va tout faire pour s'extirper de ce cauchemar. Y arrivera-t-elle ?»

Avec Maud Imbert, Mark Austin, Sébastien Fouillade et Emma Chaibedra.

Thriller psychologique efficace, le film «Citadel» a été tourné en 8 jours comme un huit clos qui vous plonge dans le labyrinthe de l'âme.

Le débat qui a suivi la projection du film a été l'occasion pour le réalisateur, dont c'est le 8ème long-métrage, de livrer quelques anecdotes comme le fait que l'actrice Maud Imbert s'est fracturée la cheville pendant le tournage, ce qui ne l'empêchera pas de poursuivre l'aventure, et qu'elle a eu une peur panique des géladas (Theropithecus gelada) de la Citadelle. Bisontin d'origine, ce dernier nous explique que le film devait initialement être tourné dans le quartier parisien des Buttes-Chaumont, situé dans le 19ème arrondissement, où se trouve le parc paysager du même nom avec sa cascade, son lac et sa vue panoramique sur la capitale. Mais c'est en se promenant dans sa ville natale qu'il a décidé de tourner le film dans la Citadelle, cette place forte fondée en 1668 qui surplombe et qui constitue l'un des chefs-d'œuvre de Vauban, architecte et ingénieur du roi Louis XIV.

D'ailleurs, de l'aveu du réalisateur, le personnage principal est la Citadelle de Besançon.

Le film a été tourné en anglais pour le vendre à l'étranger et «pour être dans la tête de John, le vendeur de bonbons», incarné par Mark Austin «qui a un côté ambigüe».

Bruno Mercier explique que le film a une dominante de jaune et de rouge.

«Je trouve que retirer le bleu et le vert donne un côté fantastique au film», précise ce dernier.

Un film tourné parmi les touristes et sans chef opérateur.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati