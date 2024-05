Assemblée Générale de l'OMS : Thierry Thevenet réélu Président

17 123 licenciés étaient adhérents à l’O.M.S pour l’année 2023 !

Samedi 4 mai à 9 h 30, au Clos Bourguignon, 12 Avenue Monnot à Chalon-sur-Saône, se déroulait l’Assemblée Générale de l'O.M.S (Office Municipal des Sports) avec à l’ordre du jour : le rapport moral, le rapport d’activités, le rapport des responsables de commission, le compte rendu financier (2023), l’approbation des vérificateurs aux comptes de l’exercice 2023, la désignation des vérificateurs aux comptes, l’élection des membres du Comité Directeur, l’Election du Président de l’O.M.S, la présentation des nouveaux clubs pour adhésion, les questions diverses, les résultats des votes et l’intervention des personnalités.

Un événement qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la Ville de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, Conseillère Départemental, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Gilles Véchambre, Directeur des sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de Thierry Thevenet, Président sortant de l’O.M.S , de Jean Luc Durand, Vice-président sortant de l’O.M.S, Sophie Blondeau de l’O.M.S … ainsi que la présence de nombreux présidents de clubs et associations sportives.

Une assemblée de plus de 100 personnes qui faisait face à une tribune composée de gauche à droite par Claude Mennella (Association des médailles de la Jeunesse et sport et de l’engagement associatif), Dominique Eynaud (Président du Comité Départemental du Fair-play), Annick De Cercle (Membre du Comité Directeur), Pierre Carlot, Thierry Thevenet, Gilles Platret, Dominique Melin, Michèle Gaudillat (Secrétaire de l’O.M.S), Christian Cuenot (Président du Comité Sportif Départemental).

Un événement qui commençait par une minute de silence aux disparus.

Dans son rapport moral le Président sortant Thierry Thevenet précisait : « Concernant l’évolution du nombre de licenciés des clubs membres de l’O.M.S, après avoir enregistré une forte diminution lors des années terribles que nous avons vécues (Covid), nous sommes au dernier pointage au 31/12/2023 à 17 123 licenciés contre 12 997 au 1/09/2021 et 15 205 au 1/09/ 2022, soit un retour au dessus des chiffres d’avant Covid et une hausse de 12,6% par rapport à 2022. Aussi, l’une des missions premières de l’O.M.S est bien évidemment de vous soutenir, d’être le relais entre vous et les élus municipaux, de défendre au mieux vos projets et vos manifestations et d’apporter un maximum de réponses à vos questions […] ! ». Il confirmait l’arrivée de trois nouvelles associations sportives au sein de l’O.M.S : Synergie, Flex Impact et Grimpe attitude ! ».

S’en suivait le rapport d’activités par Michèle Gaudillat soulignant les grands événements comme la Chalonnaise (Grand Chalon Athlétisme), la descente de la Saône (Asprenaut), le gala de GRS (Eveil)… mais aussi la présentation de la revue de l’O.M.S 2023/2024, le Forum de la vie associative et sportive, les sportifs de haut niveau 2023, la soirée des trophées.

Le rapport de partenariat par Thierry Thevenet faisait état de 45 dossiers de manifestations avec demande d’aides financières et qui ont été examinés par la commission de l’O.M.S et 44 ont été retenues : 10 grosses manifestations pour un coût total de 3000 euros, 23 manifestations pour des aides de 200 à 500 euros soit un total de 4600 euros et 12 dossiers de demande d’aide dans le cadre de la formation pour des aides de 200 à 300 euros pour un montant total de 3 000 euros.

S’en suivait le rapport des sportifs de haut niveau par Fabrice Moreau, le rapport le la revue de Jacques Bonnet, le rapport du Centre Médico Sportif par Michèle Gaudillat, le rapport financier vérifier par les commissaires aux comptes, Gilles Prudon, Pierre Gonthey et Gabriel Guerry, le budget prévisionnel 2024, les perspectives 2024.

S’en suivait ensuite l’élection des 22 membres du Comité Directeur et l’élection du nouveau bureau de l’O.M.S qui a été déterminé comme suit : Président : Thierry Thevenet Vice-présidents : Sylvie Jury, Claude Godard, Jean Luc Durand et Christine Juillot Trésorière : Isabelle Druhot-Pergautt Secrétaire : Michel Coffin.

J.P.B