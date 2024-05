Retour sur la première nuit du Festival des Influenceurs

Un concept innovant et inédit qui réunit sur scène des artistes de la plateforme TikTok.

Au programme de ce vendredi, Fil Rouge, Los Djebiños, 20 : 02 et Jordan Patural.



Organisé par l'association Anim'jeunes, le Festival des Influenceurs était aussi l'occasion de rencontrer des partenaires de l'évènement comme la CAF 71, représentée par Antoine Lachaux, référent jeunesse à la CAF, qui lance un appel à tous les jeunes entre 11 et 25 ans ayant une idée de projet avec @BougeTaCaf !, l'UIMM représentée par Stéphane Krys, un des formateurs, et deux alternants en BTS MS, Mathias Blanchard et Lucas Scotto Di Vettimo, et la Ville de Chalon-sur-Saône avec la Place des Jeunes, une structure, représentée par Stéphanie Perrin et Isabelle Gauthier, qui accompagne plusieurs dispositifs comme Initiatives Jeunes, et l'association Prévention MAIF (préventions risques liés à la maladie, vie courante et climat), représentée par Claude Maltaverne, responsable de l'antenne chalonnaise.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati