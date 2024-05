GOLF : les Chalonnais champions de Bourgogne-Franche-Comté 1re division

En ce dernier dimanche d’avril trois équipes de l’AS Golf étaient engagées dans les différents championnats de ligue et y ont réalisé une belle performance d’ensemble avec un titre régional, une deuxième place, et une cinquième place.

En 1re division messieurs Chalon a réussi à conserver son titre à Chailly. L’équipe était composée de Corentin Besse, capitaine, Jonathan Bidault, Simon Zacchini, Maxime Guieu, Sylvain Chenu, Edouard Martinon, et Hugo Ressiguié et était coachée par Laurent Seinger. Après le stroke play du samedi l’AS Golf était troisième derrière La Chassagne et Dijon Bourgogne. Victorieux en demi-finale de Dijon Bourgogne 3 à 2 les Chalonnais s’imposaient en finale 3,5 à 1,5 face à La Chassagne.

Le maintien assuré chez les dames

En 1re division dames, toujours au Château de Chailly et toujours sous le coaching de Laurent Seinger, Chalon a obtenu ce qu’il était venu chercher en Côte-d’Or. A savoir le maintien. L’équipe était formée de Livia Marie Maglione, capitaine, Hélène Bouyssou, Véronique Forin, et Faustine Planté, et des remplaçantes Lucie Martino et Virginie Planté. A l’issue du stroke play du 1er jour, les Chalonnaises étaient cinquièmes derrière les représentantes du Val de Sorne, futures championnes de Bourgogne-Franche-Comté, de Dijon Bourgogne, de Bournel, et d’Avoise. À la suite du forfait des Icaunaises de Clairis, elles n’étaient pas obligées de passer par un barrage de maintien.

L’équipe 2 messieurs rate encore le titre

En équipe 2 messieurs, sur le parcours de Quétigny, Chalon a fini pour la 2e année consécutive vice-champion régional. L’équipe était constituée de Joseph Maglione, capitaine, Gabriel Cattozzo, Amaury Lavollée, Esteban Castellon, Nolhan Taton, Lucas Denis, Guilhem Ressiguié, et Thibault Bouyssou. Devançant le samedi de sept coups Dijon Bourgogne, Chalon a faibli le dimanche et s’est incliné de quatre petits coups face aux invincibles Dijonnais (3e titre en 3 ans !) malgré les deux scores du jour rendus par Gabriel Cattozzo.

Gabriel-Henri THEULOT