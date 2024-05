Le Rotary Chalon Saint-Vincent fait un don de 500 € à PEL’MEL

Depuis plusieurs années le rotary-club Chalon Saint-Vincent apporte un soutien financier à PEL’MEL, dans le cadre de son action au nom significatif : la Dictée du Rotary. En 2024 la Dictée du Rotary a eu lieu le 27 janvier à Fragnes-La Loyère, en partenariat avec le CCAS de la commune, et a connu un beau succès avec la participation de près d’une centaine d’amoureux de la langue française, venus de toute la région chalonnaise.

Epilogue de cette action, en présence de Philippe L’Hostis, responsable, et de Danièle Pierre-Guy, Claude Mennella, et Gaby Theulot, membres de la commission d’organisation, Michèle Tarrit-Lotton, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, a eu le plaisir, en ce premier jeudi de mai, de remettre un chèque de 500 € à Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL, autrement dit Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire, laquelle était accompagnée par Anne-Marie Lederman, membre de l’association.

4% de la population de 18 à 65 ans

Dans ses paroles de remerciements, Danielle Berthier a signalé que l’illettrisme, à savoir l’état de personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne maîtrisent pas la lecture, l’écriture et le calcul, était en baisse en France, étant passé de 2012 à 2024 de 7% à 4% de la population de 18 à 65 ans. Ce qui est encore beaucoup trop…

A l’échelon local, PEL’MEL, qui existe depuis maintenant près de trois décennies, c’est une cinquantaine de bénévoles qui accompagnent quelque quatre-vingts personnes.



Gabriel-Henri THEULOT