BASKET FAUTEUIL - L'Elan Chalon régale ses 600 supporters et offre une qualification en play-offs

Que la fête a été belle ce samedi dans l'annexe du Colisée pour la rencontre entre l'Elan Chalon/Toulouse. Un match particulièrement piège tant le jeu était serré entre les deux effectifs avec une place sur le podium de l'élite nationale du handibasket en guise de carotte, sans compter une place assurée aux play-offs qui se joueront d'ailleurs à Chalon sur Saône les 17 et 18 mai prochain.

C'est devant un public inédit pour un match de handibasket, après près de 600 spectacteurs entassés comme ils pouvaient, que l'Elan Chalon a régalé. On ne cesse de le dire sur info-chalon.com depuis le début de la saison, que ces sportifs sortent totalement du lot avec une hargne et une envie de se dépasser qui devraient inspirer bien des joueurs professionnels de la salle d'à côté.

Cerise sur le gâteau, l'ami Scott la mascotte est venu régaler un court instant le public, signe de l'engouement autour de ce match hors-norme, en présence des élus locaux et de Thierry Bertheau - Président du Comité départemental de basket.

Il aura fallu toute la détermination chalonnaise pour s'extraire du piège Toulousain, dans un match ultra serré, où la moindre erreur s'avérait fatidique. Une victoire sur le fil à la dernière seconde qui permet à l'Elan Chalon de se qualifier pour la finale à 4 des Play-offs qui se joueront à Chalon, une première pour une équipe à peine promue dans l'élite nationale du handibasket.

Franchement, pour celles et ceux qui hésitent encore, prenez le temps d'assister à ces matchs, toujours gratuits d'accès, et découvrez ces tranches de vie sportive qui inspirent indéniablement au respect. Bravo à Sandra Cléaux et à toute l'équipe !

Laurent Guillaumé