De nombreux titres de champion départemental de tir sportif pour les chalonnais de la STEP

Les 13 tireurs engagés, dont certains dans plusieurs disciplines différentes, ont rapporté 11 titres de champion départemental, 7 titres de vice-champion et 1 médaille de bronze.

19 podiums pour 20 matchs, un championnat quasiment parfait !

Pistolet :

1er à chaque match au combiné avec 553 points, au standard 518 points et à la percussion centrale 543 points, en senior 3 , Alex Tschui a réalisé un parcours sans faute, et loin devant ses concurrents

1er également senior 3, au pistolet libre, Dominique Allexant ; score de 495 points

2ème : Florence Pénigot en Dame 2, et Hervé Boone en Senior 2

3ème : Camille Obéllianne, en Dame 1

Carabine :

1er : Double médaille d’Or pour les 2 disciplines tirées en 60 balles couchés et 3 positions (tir à genou, puis couché et enfin debout) pour Célia Surgot en junior fille 587.5 pts et 532 pts ; Nicole Lefaucheux en D2 et S2. Stéphane Bruckert complète cette série avec des scores de 609.4 pts et 1148 points

1er : Nicolas Dutrey en senior 1, avec 580.1 pts

2ème : en cadet fille, Alice Boussel réalise également un doublé dans les disciplines 60 balles couché et 3 positions avec 487 pts ;

2ème : Claire Teppaz en Dame 1, Joël Fèvre en senior 3 ; tous 2 en 60 balles couché ; et Jérôme Boussel en match 3 positions

Félicitations également à Jérôme Boussel pour son joli match en 60 balles couché, avec un score très honorable pour une première saison de tir sportif, 575.5 pts

Prochain échelon de qualification régional fin mai à Sens, pour obtenir une place au championnat de France, qui se déroulera à Moulins, début juillet.

Grand absent de ce championnat, Cédric Fèvre, le champion paralympique du club, enchaine cette année les matchs, en préparation des jeux paralympiques à venir. Pour lequel il a obtenu un quota non nominatif, et reste en attente de validation de sa participation officielle dans les semaines qui précéderont cette belle échéance.

Il revenait tout juste ce début de mois d’une coupe du monde à Changwon, en Corée du Sud.

Son premier match, avec un bon score de 631.3 points, ne lui a pas permis d’accéder à la finale ; et il termine 9ème de la compétition à 0.1 point seulement du 8ème et donc de la finale.

Le 2ème match, en catégorie R6, sera plus mitigé, avec un score de 612.4 points et une 17ème place en individuel. Avec ses comparses de l’équipe de France, ils montent sur la 2ème marche du podium.

Le niveau de ces compétitions est évidemment très élevé, chacun rêvant de la concrétisation de ses efforts par une suprême récompense aux Jeux Paralympiques. Les épreuves de tir sportif se dérouleront à Châteauroux. Allez Cédric, on est tous derrière toi !