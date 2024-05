Quand Chamonix devient un terrain d’aventure pour adultes handicapés : La Famille chalonnaise donne 1000 € pour ce projet de l’AMEC

Lundi 6 mai, la remise de chèque entre les représentants des deux associations chalonnaises permettra à 7 travailleurs de l’ESAT Fauconnet de découvrir la montagne et ses bienfaits.

Depuis 1959, l’Association Médico Éducative Chalonnaise (AMEC) accompagne vers la vie sociale des enfants et adultes handicapés. Elle compte aujourd’hui 150 salariés. Pour réaliser ses missions, elle s’est dotée de plusieurs pôles et services, dont l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Fauconnet, implanté sur trois sites (Crissey, Chalon, Virey-le-Grand).

En complément des activités professionnelles proposées aux travailleurs en situation de handicap, l’établissement offre une large gamme d’activités extra-professionnelles comme le soutien scolaire, le théâtre, la relaxation, l’apprentissage du code de la route et des activités sportives.

Les voyages découverte

C’est dans ce cadre que l’AMEC organise depuis deux ans des séjours de découverte en mer ou à la montagne. L’objectif est de travailler sur la cohésion en groupe hors du cadre quotidien, la confiance en soi et en l’autre, l’autonomie et l’expérience corporelle.

« C’est pour toutes ces valeurs humaines et de partage que nous sommes heureux d’apporter notre soutien à ce projet » souligne Arlette Cornaire, présidente de La Famille chalonnaise.

Elle était accompagnée d’Anne-Marie Ligier, vice-présidente et de Josseline Duployer, trésorière de l’association. Toutes trois ont reçu chaleureusement le président de l’AMEC, Jean-François Pattier, Marithé Morey (vice-présidente) et Anthony Arnoux, adjoint de l’ESAT Fauconnet.

Grâce à cette rencontre, un groupe de travailleurs de l’ESAT partira à Chamonix pendant 4 jours, du 19 au 22 septembre 2024. Découvrir l’environnement de la montagne, sa faune, sa flore, l’Aiguille du Midi, le train du Montenvers et bien sûr la randonnée en moyenne montagne, dont on connaît les vertus multiples tant sur le corps que sur l’esprit.

Un partenariat de bienveillance et d’entraide unit ces deux associations locales : toutes deux œuvrent pour le bien-être de ceux qui, trop souvent, sont mis de côté.

Plus d’infos :

La Famille chalonnaise (association loi 1901 – 100 % locale, 100 % bénévole)

— Lieu de dépôt des dons : 14, rue Général Duhesme à Chalon (sur la rocade, face à l’OPAC) les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h.

— Tél. : 03 85 48 71 45 ou 06 48 46 93 68