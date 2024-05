Retour sur le repas grenouilles du Comité de Saint-Jean-des-Vignes

Un repas grenouilles qui a eu lieu au Clos Bourguignon ce dimanche 5 mai, en l'honneur d'Océan Bouillot, la Rosière 2024. Plus de détails avec Info Chalon.

Au menu :

Apéritif gougères

Quiche ronde aux poireaux et petite salade

Grenouilles persillées ou Joue de boeuf

Champignons à la crème et pomme vapeur

Fromage blanc et 2 fromages

Choux caramélisé

Café

Ils étaient 140 convives à répondre présent à ce repas grenouilles animé par Christophe Bourgogne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati