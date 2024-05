Dimanche 12 mai venez participer à la grande fête de l’athlétisme

Le communiqué du club !

Notre piste du stade Léo Lagrange de Chalon accueille ce dimanche 12 mai l'unique tour d'interclubs de la saison, véritable fête de l'athlétisme où dépassement de soi et esprit d'équipe sont toujours au RDV ! Accès libre pour tous les supporters !

12 clubs seront présents (soit près de 600 athlètes !) et devront chacun présenter deux femmes et deux hommes sur toutes les disciplines de l'athlétisme (100, 200, 400, 800, 1500, 3000, marche, 100/110m haies, 400m haies, 3000m steeple, longueur, hauteur, triple, perche, poids, javelot, disque, marteau et relais 4x100m et 4x400m).

À chaque performance réalisée est attribué un certain nombre de points. En faisant la somme de toutes les performances on obtient ainsi le total du club et on classe ainsi les équipes !

L'ECA matche en division Nationale 2A et, avec près de 45 500 points, avait terminé à la 2ème place l'an dernier, derrière Mâcon mais seulement 2 points devant Dijon...

L'objectif est de faire au moins aussi bien cette année, alors nous comptons sur votre présence et vos encouragements !!

Le programme de la journée est disponible en pièce jointe. La journée commencera à 9h25 avec la course de mascotte, puis les épreuves s'enchaîneront jusqu'aux spectaculaires relais vers 18h.

Bernard LUBIN, président