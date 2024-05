Succès pour le vide grenier organisé par le Comité de quartier Saint Laurent

Plus de 80 exposants présents !

Avec plus de 80 exposants (dont certains venaient de Côte d’Or, de l’Ain, du Rhône…) et un grand nombre de visiteurs, on peut dire que la Présidente du Comité de quartier Saint Laurent Hélène Berger, assistée d’une dizaine de bénévoles, pouvait être satisfaite du vide grenier mis en place ce dimanche 12 mai de 8 heures à 18 heures au square Soubrane à Chalon-sur-Saône.

Un événement qui visait à récolter des fonds à destination des personnes âgées… (activités, sorties et colis de Noël).

Lors de cet événement, on notait la présence de Bruno Legourd, 1er Adjoint et des conseillères Municipales Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap et aux associations, de Monique Brédoire, déléguée aux relations avec les associations sportives et des reines du carnaval de Chalon, de Jade André, Reine du carnaval de Chalon, de Tatiana Millot, 1e Vice Reine du carnaval de Chalon, d’Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon … Le maire de Chalon-sur-Saône quant à lui était attendu aux alentours de 12 heures 15.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B