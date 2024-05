AVIS DE DECES - Madame Odette NOMBLOT née BRULE

SAINT-MARCEL



Marie-Line et Jean-Luc MONAT,

sa fille et son gendre;

Sébastien et Marion, Julie et Alexandre, Pierrick,

ses petits-enfants;

Lily et Jonas,

ses arrière-petits-enfants ;

ses cousins et cousines

et leur famille ;

Nicole, sa belle-sœur,

François et Nathalie,

ses neveux, Parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette NOMBLOT

née BRULE

survenu dans sa 87e année.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 16 mai 2024,

à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Odette repose à la chambre funéraire à Saint-Marcel.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

La famille tient à remercier Petits-fils, les services de l'HAD et des Soins Palliatifs pour les bons soins apportés au quotidien tout au long de la maladie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir, son époux,

Serge NOMBLOT

survenu en 2017.