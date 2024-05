Festival Chalon Dans la Rue : LE BRUIT DE LA RUE #21 / les fugaces Jetuil (tant qu'on se taira)

Le communiqué

Duo de théâtre et danse en déambulation

Durée : 70 mn - A partir de 10 ans - Gratuit

SORTIE DE RÉSIDENCE

Margot est née le jour de son 25ème anniversaire. Elle est là, devant vous, pour raconter son histoire. Elle traverse la ville, comme elle traverse sa mémoire : de l’enfance à aujourd’hui, de ce qui fracture à ce qui construit. Margot est là pour faire retentir les mots sourds qui dansent à l’intérieur d’elle. Être entendue.

Jetuil est un spectacle qui rend compte du parcours de réparation d’une personne victime de violence dans l’enfance. Il s’agit d’une histoire personnelle, celle de Margot, mais qui rejoint celle d’une société toute entière.

Margot livre son récit, parsemé d’étapes et d’énigmes dont elle peine à se démêler. Jusqu’à renaître le jour de ses 25 ans. Le jour où elle se souvient.

Sujet sensible : le spectacle est construit pour ne pas heurter les plus jeunes. Nous invitons toutefois les accompagnants et les accompagnantes des enfants à échanger avec eux et elles à l’issue de la représentation afin d’accompagner leur compréhension du spectacle.

> 14 mai à 19h à Tournus, avec Le Galpon - Départ 4 place de la Grenette

> 16 mai à 19h à Fontaines, avec Boumkao - Départ devant le 102 Grande rue

> 17 mai à 19h à Cormot-Vauchignon, avec Le P’tiot Bistrot - *Erratum -> Départ 3 place de la Mairie

> 19 mai à 17h à Chalon-sur-Saône - Départ devant le 8 Place Carrée