Tag à Saint-Rémy - La section chalonnaise de la Ligue des Droits de l'Homme réagit

Communiqué de presse

Le 12 mai dernier, un tag avec le logo d’ordre nouveau, mouvement néo fasciste français, a été signalé à Saint-Rémy.

Les militants de la LDH du Chalonnais s’inquiètent de la progression des extrêmes droites qui se poursuit plus que jamais exploitant les mécontentements, les ressentiments et les colères. Les élections prochaines ne doivent pas servir de prétexte aux déferlements de haine et de stigmatisation des plus fragiles.

Nous voulons que de tels actes ne restent pas impunis et nous nous demandons à la première magistrate de Saint-Rémy représentant les habitants de condamner fermement ses exactions et d’engager toute procédure de justice de manière à obtenir réparation.

Il est urgent que toutes ces communications sauvages soient immédiatement effacées dans ce lieu de passage que de nombreux adolescents empruntent pour se rendre au collège.

Face à toutes les atteintes à la démocratie, la LDH prends l’initiative de contacter les organisations démocratiques du Chalonnais afin d’organiser la vigilance et la lutte contre l’extrême droite.

Tous les démocrates sont invités à la rejoindre dans ce combat.