Lutte contre les narcotrafics en France - Le temps d'un changement de braquet ?

Jérôme Durain et Etienne Blanc, sénateurs de Saône et Loire et du Rhône ont présenté, ce mardi matin, au Sénat, leur rapport très attendu sur les narcotrafics. Incontestablement il faut changer de braquet dans la lutte contre les trafics de drogue. «Il faut faire réussir l’équipe France contre le narcotrafic» assène Jérôme Durain. Y compris, par exemple, en permettant à des Maires de demander des fermetures administratives, pour les commerces, suspectés de faire du blanchiment.