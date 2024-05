A l'IUT de Chalon sur Saône, la conscience écologique est venue donner une autre dimension au projet étudiants

Après le succès du Projet Mont Blanc en 2019, les étudiants de l'IUT de Chalon sont chaque année à la quête de projets qui les amèneront à se surpasser, et cette année, une dimension écologique est venue chambouler le jeu. "L'idée d'aller en Norvège était sur la table" assure Jérémy Sédoni, enseignant à l'IUT, "et puis à l'unanimité, les étudiants ont réorientié leur projet vers quelque chose plus responsable, en adéquation avec les valeurs que l'Université de Bourgogne entend privilégier, un projet plus local, plus ambitieux et moins coûteux en terme d'empreinte carbone. C'est venu d'eux, je tiens vraiment à insister là-dessus".

"La Roche Faurio au coeur du projet"

"Tout un travail a été mené avec notre guide de Haute Montagne, et de la collecte des témoignages autour de l'évolution de la montagne. Fonte des neiges et des glaciers seront au coeur de la démarche initiée par les étudiants chalonnais. Un documentaire sera réalisé en partenariat avec une boite de production lyonnaise Pictura Films et Charles Lavilanie, ancien élève de l'IUT de Chalon sur Saône, avec lequel Jérémy Sédoni a gardé les contacts.

Un travail sur les changements climatiques qui frappent nos montagnes mais aussi toute l'activité qui entoure les montagnes françaises sera mené. Une initiative qui a reçu le soutien de la glaciologue française Heidi Sevestre.

L'initiative la moins impactante du côté de l'empreinte carbone a pris aussi une dimension sur l'ensemble du projet. Les étudiants associeront train et vélo pour leur déplacement en direction de la Roche Faurio. Totalement financée par l'Université de Bourgogne et le SUAPS Dijon, l'opération a reçu le soutien de nombreux partenaires à l'image des cycles Lapierre mais aussi de l'opticien Wolff Chalon qui les a mis en lien avec le lunetier français Moken. Côté vêtements de montagne, ils auront reçu le soutien des sous-vêtements techniques Pavenrod tout en réutilisant les éléments qu'ils disposaient de l'opération Mont Blanc 2019.

Le projet suscite un tel engouement qu'il est même devenu lauréat des Piolets Jeunes, "totalement inattendu face à des universités de montagne".

Un long entrainement sportif pour des montagnards en herbe

Yanis, Gabin, Jérémy, Gaëtan en 2e année GIM ont reçu les renforts de Camille, Marie et Noé. Avec Damien Paillot, Jérémy Sédoni et Charles Lavilanie, toute l'équipe embarquera le 21 juin pour un retour programmé le 26 juin. En attendant, ils multiplient les entrainements dans la Vallée des Vaux ou Remigny pour l'escalade, le tout à vélo depuis l'IUT de Chalon sur Saône.... avec en perspective un somment à plus de 3700 mètres d'altitude.

Laurent Guillaumé