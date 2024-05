Sépia, chien guide, accompagnera dorénavant Christelle Vaupré, malvoyante

Une action de solidarité menée conjointement par l’Association des Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et Centre-Est et du Lions Club Saocouna

Mercredi 15 mai 2024 à 18h, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône avait lieu la cérémonie de la remise officielle de Sépia, chien guide à Madame Christelle Vaupré malvoyante.

Une cérémonie qui se déroulait en présence d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion et de la santé, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd 1er adjoint, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux associations, Annie Couson, Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Michel Adeline, Lion’s Chalon Cercle d’Or, Alain Regnier, Président de l’association Chalon Saocouna assisté de Bénédicte Nesval (trésorière)… , Roland Donzelle, Président de l’association Chien Guide Aveugle Lyon Centre Est assisté de Pascal Stauder (Directeur), Adeline Thevenet (Monitrice), Edith Ollier (Antenne Croix Rouge de Trevoux), Isabelle Ponelle, déficiente visuel en attente d’un chien, Laurence Fichet, accompagnatrice, Christelle Vaupré et son chien guide ‘Sépia’...

Extrait du discours de Gilles Platret : « Il était important que ce moment puisse se faire avec la remise officielle du chien Sépia à Christelle même s’il avait déjà eu lieu sur le terrain. A cette occasion, je voudrais quand même rappeler le bénéfice des valeurs humaines de cette action ; vous rappeler que la formation complète d’un chien guide s’élève à 25 000 euros pour une durée de 22 mois et les lions Cercle d’Or et Saôcouna ont financé à hauteur de 17 800 euros ce qui est absolument remarquable […] C’est aussi notre rôle, nous, ville de Chalon, de pouvoir mettre en lumière des initiatives aussi belles que cette chaine de solidarité qui aboutie à ce si beau résultat ! On parle beaucoup et on a raison, d’inclusion des personnes en situation de handicap et bien moi, tout simplement je prends la devise républicaine formée de trois mots : Liberté, Egalité et Fraternité et bien l’inclusion c’est le troisième car si on considère qu’il y a des liens de fraternité entre membres d’une même société alors forcément on considère que tout le monde y a sa place […] Donc merci à vous toutes et à vous tous en passant par Christelle, par l’association, la Croix Rouge Française, la famille d’accueil et toutes celles et ceux qui ont participé à cette action. Merci d’avoir tous permis que ce petit miracle soit rendu possible au profit de Christelle, ici à Chalon ! ».

Michel Adeline quant à lui précisait : « Il faut savoir que cette grosse somme d’argent, nous l’avions collecté auprès de concessionnaires automobiles quand nous avions organisé les salons de l’automobile ! ».

S’en suivait le cadeau remis au chien ‘Sépia’

Une aquarelle remise par Adeline Thevenet à Christelle Vaupré

La soirée se terminait par le pot de l’amitié !

