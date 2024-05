Vente éphémère « Fêtes des Mères et des Pères » organisée par des élèves du Lycée Saint-Charles

Le lycée Saint Charles a créé son magasin pédagogique en 2022.



Cette année, la boutique a ouvert ses portes au public à 3 reprises, pour différentes ventes organisées par les sections bac professionnel Commerce et Vente et BTS Management Commercial opérationnel.



Notre classe de seconde bac pro Familles des Métiers de la Relation Client clôture cette année scolaire avec une vente éphémère sur le thème de la fête des mères et des pères.



Mais la vente en magasin est l’étape finale de l’opération, nous travaillons depuis plusieurs semaines en classe sur le projet.

Nos enseignantes nous ont laissé beaucoup d’autonomie, nous avons constitué 3 équipes, produits, décoration et communication, avec 1 responsable par équipe et 2 managers projet.



La communication était donc plus fluide puisque chacun savait à qui s’adresser, les équipes à leur responsable d’équipe, les responsables d’équipe aux managers, les managers aux enseignantes.



Les tâches à réaliser ont été nombreuses, par exemple, trouver des partenaires (prospection des commerçants), créer la communication (compte Instagram, affiches…), fixer les prix de vente, agencer la boutique, gérer l’administratif (fiches de suivi des ventes, fiches de caisse, plannings…).



Pour l’instant, nous sommes super fiers de notre travail et nous avons maintenant hâte de vivre l’expérience “en vrai” et d’accueillir nos premiers clients, alors venez à notre rencontre !



La boutique est ouverte du mardi 21 au vendredi 31 mai (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, et le mercredi de 8h à 12h). L’accès se fait par la place Damichel.