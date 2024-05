Champforgeuil : Céline, Françoise et Marie-Ange honorés de la médaille du travail.

Recevoir la médaille du travail, c’est la reconnaissance de la Nation pour avoir contribué à l’effort et à la solidarité nationale. Le fruit de nombreuses années de travail utiles à la société. Cette récompense a été créée pour reconnaître l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs par une personne salariée.

Ce mercredi 15 mai, Annie Sassignol, maire de Champforgeuil, accompagnée de plusieurs élus du conseil municipal, a présidé la traditionnelle cérémonie de remise des médailles du travail. Une trentaine de personnes a participé à cette cérémonie qui se tenait dans la salle du conseil de la mairie. Une cérémonie bien émouvante en présence de René Guyennot ancien maire de la commune et des collègues des récipiendaires.

Ont été décernées 2 médailles d’argent (pour 20 ans de carrière), 1 médaille de vermeil (hommage à 30 ans de travail).

Médaille d’argent :

Céline Cerqueira a débuté sa carrière professionnelle en tant qu’emploi jeune à Gueugnon, puis fonctionnaire stagiaire agent administratif en 2003, elle gravit les échelons et en 2015 elle rejoint la commune de Champforgeuil comme directrice du centre de loisirs. Début 2024 elle est promue responsable du service enfance jeunesse. Madame le maire a eu l’honneur de lui remettre la médaille d’argent et le diplôme pour 20 années de travail.

Marie-Ange Charnois a commencé elle aussi par un emploi jeune au collège de St Gengoux le National, elle passe le concours de gardien de la paix et débute à Dijon en 2002, rejoint la mairie de Beaune en 2005 et en 2020 c’est comme gardien-brigadier qu’elle débute à Champforgeuil. En 2022 elle est promue au grade de Brigadier-chef principal. Madame le maire a eu l’honneur de lui remettre la médaille d’argent et le diplôme pour 20 années de travail.

Médaille de vermeil :

Françoise Rebillard a eu un parcours très simple. Après quelques mois de TUC elle a été recrutée comme fonctionnaire stagiaire agent de bureau le 1er juin 1989 à la commune de Champforgeuil, commune qu’elle ne quittera plus puisque toujours en poste comme agent administratif principal de 1ère classe. Elle aura connu 5 maires, 3 secrétaires généraux ou DGS et de nombreux agents. Madame le maire a eu l’honneur et le plaisir de lui remettre la médaille de vermeil et le diplôme pour 30 ans de services au sein de la collectivité. Dans 3 ans, Françoise Rebillard pourra faire valoir ses droits à la retraite.

Céline, Marie-Ange et Françoise ont reçu chacune un bouquet de fleurs. Elles sont entourées d'Annie Sassignol maire de Champforgeuil et de René Guyennot ancien maire.

Madame le maire a, à l’issue de la cérémonie, invité toutes les personnes à venir prendre le verre de l’amitié.

Toutes nos félicitations aux trois récipiendaires !

C.Cléaux