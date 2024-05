AVIS DE DECES - Monsieur David FUTIN

GIVRY - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Maëlys FUTIN, sa fille ;

Josette MALATRAY, sa maman ;

Christelle et Damien DYON, sa sœur et son beau-frère ;

Loris, Lou-Anne, et Virgile, sa nièce et ses neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur David FUTIN

survenu le 14 mai 2024,

à l'âge de 43 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 21 mai 2024 à 13h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.