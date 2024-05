AVIS DE DECES - Madame Yvonne BRETIN née JOLY

ALLÉRIOT - SASSENAY - LA RÉUNION SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - OSLON - CHALON-SUR-SAÔNE



Anne et Alain CHARLES, Chantal et Gérard PIGETVIEUX, Josiane et Philippe CHANUT, Dominique et Véronique BRETIN, Jean-François BRETIN et Liliane, ses enfants ;

Nicolas, Emilie, Vincent, Alexandre, Lucie et leurs conjoints, ses petits-enfants ,

Manon, Gladys, Robin, Simon, Lison, ses arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs et leurs conjoints,

neveux et nièces, cousins et cousines,

ainsi que toute la famille, et amis,

vous font part du décès de

Madame Yvonne BRETIN

née JOLY

survenu le 16 mai 2024,

à l'aube de ses 92 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 mai à

10 heures, en l'église d'Allériot,

Yvonne repose à la chambre funéraire à Saint-Martin-en-Bresse.

La famille remercie très chaleureusement son médecin traitant, ainsi que l'ensemble du personnel de I'EHPAD de Mervans pour leur gentillesse et leur dévouement et les bons soins apportés durant ses 14 années.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Henri BRETIN

son époux décédé en 1997.