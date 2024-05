A la découverte de la Toscane pour les élèves de Camille Chevalier

Dans le cadre de leurs études, 51 élèves du collège Camille Chevalier, italianistes LV2, latinistes et/ou hellénistes, de la 5eme à la 3eme, sont partis du lundi 13 au vendredi 17 mai derniers à la découverte de hauts lieux toscans, encadrés par quatre de leurs enseignants.



Avant ledit séjour, plusieurs activités ont été menées en amont, comme la préparation de petits dialogues en italien avec leur professeur de LV2 Mme Ibanes ou encore comme la réalisation d'audioguides par les latinistes 4eme avec leur professeur de Langues anciennes Mme Béal.



Sur place, au terme de douze heures de route, les élèves ont débuté leur périple en visitant Florence où après avoir découvert les grands monuments de la Renaissance, les élèves ont réalisé un jeu de piste sur la Piazza della Signoria et ont visité la célèbre Galerie des Offices afin de voir de leurs propres yeux quelques merveilles du Quattrocento (comme "la Naissance de Vénus" ou "la Primavera"/"Le Printemps" de Botticelli).



Le deuxième jour, à visée plus "antiquisante", a permis de faire la connaissance avec la riche civilisation étrusque, dont la Toscane est le berceau, grâce à la visite du musée Guarnacci et des sites étrusco-romains de Volterra puis de Fiesole. Quelques élèves latinistes et hellénistes ont d'ailleurs mis en voix des textes grec puis latin au sein du théâtre antique de Fiesole.



Enfin, le jeudi fut consacré à la visite de la ville de Sienne, grande rivale historique de Florence, avec la découverte de son Duomo et du Palazzo Publico, le tout agrémenté évidemment d'une dégustation de glace offerte aux élèves par le FSE du collège.



Il est à noter que plusieurs suites seront données à ce séjour pédagogique qui a ravi les élèves comme leurs enseignants: un carnet de voyage en italien à réaliser pour les italianistes, un livret antique à compléter par les latinistes et hellénistes; en outre un concours "photo" sera organisé au sein du collège début juin. Par ailleurs, à l'occasion des portes ouvertes du collège qui auront lieu le samedi 01 juin prochain, les deux professeurs organisateurs exposeront quelques clichés du séjour dans leur stand "Méditerranéen" consacré à la présentation de la LV2 italien et des options Latin-Grec du collège.