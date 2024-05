Sclérose en plaques - Une conférence sport/santé organisée le 25 mai au SSR Marguerite Boucicaut à Chalon

L'association SEP 71 organise samedi 25 mai 2024 à partir de 14 h dans la salle du SSR Marguerite Boucicaut 2 rue Pierre Mendes France 71100 CHALON SUR SAÔNE une conférence ouverte à tous sur le thème sport santé bien être, avec les intervenants professionnels de santé du SSR ainsi que le CAP 71 salle APA châtenoy-le-Royal.

Selon les professionnels de santé, il est démontré que la pratique régulière de l’exercice physique adapté contribue à la prévention de nombreuses maladies chroniques et est fortement recommandé dans la sclérose en plaques.

Intervention sur le bien être de Mme Danielle Guérin concernant l'accompagnement mieux être, fleurs de Bach, et la méditation.



En France, plus de 130 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaque, aujourd'hui en France c'est 5000 nouveaux diagnostiqués chaque année, dans 70 % des cas , la maladie est diagnostiquée entre 25 et 35 ans, 3 sur 4 personnes sont des femmes, des symptômes multiples variés selon les personnes sur le plan moteur, sensitif, cognitif... qui implique (ou pas) un handicap plus ou moins visible et important.

Une répercussion sur le quotidien du malade physique et psychologique , aidants, famille...

Des traitements améliorent le quotidien des malades mais on ne guérit toujours pas de cette maladie.

Pour toutes ces raisons, l'association à décidé d'organiser cette conférence pour la journée mondiale afin de transmettre aux malades des informations pour vivre au mieux avec la sclérose en plaques.