A Farges-lès-Chalon les 1er et 2 juin, la BD en habits de fête pour rêver éveillé

On y célébrera le brassage des expressions artistiques

Le grand raout de la bande dessinée au plan local, et même bien au-delà, s’apprête à vivre d’autres heures de bien-être culturel. Ayant pignon sur rue depuis plus d’un lustre (il s’agira de la 6ème édition), ledit festival, coiffé par l’association du cru « Saône en Bulles » ( https://www.saone-en-bulles.fr ), ne manquera une fois encore pas d’arguments pour faire de ce rendez-vous protéiforme un événement majeur au sein de la commune. Heureux en premier lieu les Fargeois(es), qui bénéficieront d’une invitation par l’intermédiaire de l’école, adressée tant aux jeunes pousses qu’aux générations supérieures. Néanmoins, toutes celles et ceux, extérieurs au village, que leurs pas pousseront jusqu’à la porte d’entrée, seront également accueillis à bras ouverts. Patrice Putin, le président de « Saône en Bulles », fait un point sur la fréquentation en plongeant dans les entrailles de ces festivités de bon aloi. «Nous espérons toucher un public large, il y en aura pour tous les goûts (aventure, historique, fantastique, western, fantasy, manga, enfance…)

L’année passée, nous avons accueilli plus de quatre cents personnes qui ont payé leur entrée (notre budget nous oblige à continuer de faire payer une entrée pour être à peu près à l’équilibre, alors que notre souhait serait de faire une entrée totalement gratuite). Cela dit, tous le festivaliers nous disent que cette entrée ne les dérange absolument pas, et nous soutiennent d’année en année. En plus de ces quelque quatre cents personnes, nous avons accueilli nombre de personnes du village qui sont entrées gracieusement, et ce n’est pas vraiment quantifiable. Il est à noter qu’elles viennent de plus en plus nombreuses ! Nos festivaliers viennent de la région, mais aussi de très loin : Nord, région parisienne, Est de la France, région méditerranéenne, Suisse… Notre souhait est de toucher au moins autant de public que d’habitude malgré le fait que tous les festivals souffrent de plus en plus, le livre étant une denrée chère et non indispensable. » Donc : carpe diem !

Du beau linge !

S’appuyant sur ses sept membres, l’association pourra compter sur l’engagement plein et entier de plusieurs bénévoles le temps du festival, ce qui fera monter l’effectif des forces vives à une quinzaine de personnes. Concernant la programmation Patrice Putin s’épanche : »…nous recevrons les auteurs qui nous suivent depuis le début de l’aventure : Simona Mogavino&Alessio Lapo, qui sont nos parrains, ainsi que Jean-Marc Stalner, Tatiana Domas, Pascal Croci, Tommaso Bennato&Maria Riccio. Nous recevrons également, entre autres, de nombreux auteurs serbes qui viennent pour la première fois (Laci, Jovan Ukropina, Bojan Vukic, Aleksa Gajic, Dejan Nenadov, Maza. Un grand nombre d’entre eux ont un livre qui vient de sortir ou sortira d’ici fin mai, ce qui fera le bonheur des collectionneurs. Autre particularité pour cette édition, la présence de deux éditeurs : les éditions Inukshuk, qui viendront présenter en avant-première leur dernier livre : « Pégasus, récits de la 6ème division aéroportée », en présence d’un des dessinateurs (Munch), et les éditions belges « Hibou », qui présenteront leur collection, et seront accompagnées par l’un de leurs auteurs (André Benn). » Pour info, le partenaire n’est autre que la librairie chalonnaise « L’antre des bulles », laquelle se charge des livres de tous les auteurs.

La liste complète de la bonne vingtaine d’auteurs

Tommaso Bennato, Antoine Giner-Belmonte, Pascal Croci, Laci, Maza, Munch, Alessio Lapo, Tatiana Domas, Kryffa, Simona Mogavino, Claudio Montalbano, Jovan Ukropina, Dragan Paunovic, Bojan Vukic, Maria Riccio, Christian Peultier, Eugenio Sicomoro, Jean-Marc Stalner, Rafael Ortiz, Dejan Nenadov, Julie Ricossé, Philippe Zytka, Aleksa Gajic, André Benn.

Le déroulement des opérations :

-vendredi 31 mai au soir : c’est ouvert à tout le monde, aux auteurs disponibles, aux Fargeois comme aux festivaliers de divers horizons. Repas : apéritif – kebab – frites- dessert

- samedi 1er juin : au terme de la journée consacrée aux dédicaces, il y aura un match de foot à l’adresse des volontaires, sur le terrain jouxtant la salle polyvalente. D’un côté l’équipe des auteurs, et de l’autre, celle des festivaliers comprenant des villageois. Vers 19h place à la remise du prix de la BD de l’année. Celui-ci sera la résultante du vote du jour, de par les choix déterminants qui auront été effectués par les bédéphiles. Pour ce qui a trait au repas du soir, le menu (sous réserve) donne ce qui suit : apéritif, saumon fumé/terrine, filet mignon sauce tapenade/poisson, pommes de terre grenaille/légumes, fromage, nougat glacé. Avec derrière les fourneaux le cuisinier de métier Jean-François, par ailleurs maillon qui joue un rôle primordial pour le compte de « Saône en Bulles ». A signaler que cette soirée se fera en présence des auteurs, et qu’elle est ouverte au plus grand nombre, mais sur réservation. Coût de l’ensemble : 25,00 euros.

Notez qu’il y aura une restauration parallèle tout au long des journées : plancha, kebab.

Horaires et tarifs :

Officiellement de 10h à 18h les deux jours. Officieusement dès 9h, et sans doute avant, si tout fonctionne comme sur des roulettes…3,00 euros pour une journée, 5,00 euros pour les deux jours. La gratuité sera accordée aux enfants de moins de 12 ans, accompagnés.

Crédit photo : DR (affiche de Maria Riccio) Michel Poiriault

[email protected]