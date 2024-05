Multi-dépistages : le Grand Chalon vous donne rendez-vous les 30 mai et 4 juin 2024

Après une première édition réussie en novembre 2023, le service Santé et Handicap du Grand Chalon organise deux nouvelles journées multi-dépistages à l'intention des Grands Chalonnais de plus de 40 ans, jeudi 30 mai à Fontaines et mardi 4 juin à Saint-Marcel.

Dans une logique de prévention de proximité, le Grand Chalon par l’intermédiaire de son service « Santé et Handicap » s’engage chaque année dans la lutte contre les cancers, via les campagnes de sensibilisation nationales ; Mars bleu (cancer colorectal), Octobre rose (cancer du sein), les semaines de sensibilisation au diabète, aux maladies rénales, cardiaques, journées de dépistages spécifiques santé des femmes, etc.

Le Grand Chalon a créé les journées « multi-dépistages » pour proposer aux habitants un « check up » complet, rapide et gratuit permettant de dépister le maximum de personnes. Une action inédite dont la première édition a eu lieu en novembre 2023 dans le quartier prioritaire des Prés-Saint-Jean de Chalon-sur-Saône. Couronnée de succès, elle a attiré 120 participants.

En 2024, il a été décidé d’aller dans d’autres bassins de vie du territoire, au plus près des habitants dans les communes de Fontaines et Saint-Marcel.

Modalités pratiques

Ces journées s’adressent aux personnes de plus de 40 ans et prioritairement à celles qui sont éloignées du soin.

Jeudi 30 mai de 8h-12h00 et 13h00-18h, Espace Saint-Hilaire (rue du parc) à Fontaines

Mardi 04 juin 8h-12h00 et 13h00-18h, Salle Alfred Jarreau (allée Thirode) à Saint-Marcel.

Les dépistages seront possibles de 8h à 12h et de 13h à 18h sur rendez-vous uniquement auprès de l’accueil de l’Espace Santé Prévention au 03 85 46 14 57.

Seront proposés le dépistage :

- des cancers féminins

- des cancers de la peau

- du cancer colorectal

- des cancers pulmonaires

- des maladies cardio-vasculaires

- de l’apnée du sommeil

- du diabète

- des maladies rénales

- des difficultés cognitives liées au vieillissement.

Des informations seront disponibles sur la santé sexuelle, et des dépistages MST seront réalisés sur demande.

Les participants seront pris en charge par des professionnels de santé (infirmières, médecins, dermatologue, gynécologue, sage-femme) pour assurer l’ensemble des dépistages. En fin de parcours et selon les besoins, les personnes seront orientées vers leur médecin traitant pour bénéficier de rendez-vous complémentaires si besoin : mammographie, polygraphie, tests de santé du laboratoire ISBA pour les personnes n’ayant pas de médecin traitant, consultation psychologue, consultation mémoire, chirurgie dermatologique, scanner pulmonaire.

Il ne sera pas possible de se faire dépister pour une seule pathologie, il s’agit bien d’un parcours dédié à différents dépistages.

Une partie des personnes sera directement invitée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), qui a ciblé les femmes du territoire âgées de plus de 40 ans n’ayant pas réalisé les 3 dépistages suivants : mammographie, dépistage du cancer colorectal et du col de l’utérus (frottis).

Des conseillers de la CPAM pourront renseigner et accompagner pour l’ouverture des droits pour tous ainsi que pour l’aide à la recherche d’un médecin traitant pour les personnes en ALD (affection longue durée).

Des informations complémentaires seront proposées aux usagers lors de cette journée : actions du service Santé et Handicap du Grand Chalon, renseignements sur l’arrêt du tabac, informations par les associations locales, ...

Enfin, mardi 4 juin à Saint-Marcel, la Ligue contre le cancer proposera aux participants les conseils de médecins sur l’autopalpation, ainsi que des informations sur le dépistage du cancer colorectal.

Les partenaires du Grand Chalon

CRCDC, Centre Régionale de Coordination de Dépistages des Cancers L’assurance maladie

CEGIDD, Centre Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic Centre de Santé Infirmier du Chalonnais

ISBA

Imagerie médicale du Val de Saône

Centre hospitalier William Morey (consultations mémoire / mammographie / service addictions)

Espace santé Boucicaut

Laboratoires UNILABS Biolab et Cypath

Associations présentent à Fontaines : France Rein (maladies rénales chroniques) et France ADOT (Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains)

Associations présentent à Saint-Marcel : Ligue contre le cancer, France Rein, France Adot, Association Endofight 71 (lutte contre l’endométriose), France Alzheimer 71, Association Française des Diabétiques 71 et l’amicale des donneurs de sang bénévoles.

Professionnels de santé qui participent à ces journées

Communes de Fontaines et de St-Marcel.