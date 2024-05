Espace des Arts : 'AQUARELA DO BRASIL', São Paulo Dance Company

La São Paulo Dance Company, dirigée par Inês Bogéa, porte avec brio un répertoire international constitué des meilleurs chorégraphes actuels. Passionnés, énergiques, ses interprètes conjuguent rigueur et virtuosité, dynamique et fluidité avec une lascivité toute latine.

Ce programme exceptionnel réunit quatre pièces fulgurantes. Cassi Abranches ouvre la soirée avec Agora, une pièce fougueuse qui sculpte le corps des danseurs sur des percussions afro-brésiliennes, mêlées de rock et de chant contemporains. L’Oiseau de feu, de Marco Goecke, est un pas de deux sur la musique de Stravinsky, tout en célérité, fièvre et extase. Ngali, de Jomar Mesquita, évoque le désir amoureux en s’inspirant des danses sociales de son pays à coloration sensuelle. Enfin, avec Umbó, Leilane Teles rassemble toute la troupe sur des chants et rythmes brésiliens pour explorer « la création du désir ».

VEN 24 MAI. — 20H GRAND ESPACE

