Jeanne Defosse de l’Eveil de Chalon-sur-Saône, Championne de France de Gymnastique Rytmique

Consécration pour le club chalonnais qui obtient de nombreux podiums !

Samedi 18 et dimanche 19 mai, se sont déroulés à Châlons en Champagne le 1er Championnat National de Gymnastique Rythmique. A cette occasion, 8 gymnastes de l’Eveil de Chalon-sur-Saône étaient engagées en individuel et 7 en ensemble dans les plus hautes catégories.

Une chose est sûre, c’est que les gymnastes féminines du club de l’Eveil de Chalon-sur-Saône ont porté haut les couleurs chalonnaises :

En aînée nationale, Jeanne Defosse décroche la médaille d’or avec deux superbes passages l’un aux massues et le second au ruban.

Dans la plus haute catégorie « aînée master » Julia Nix, avec deux enchaînements – ruban et massues – obtiendra la médaille d’argent. A noter également, la bonne performance de Jade Brondeault et sa médaille de bronze à la finale ballon.

L’ensemble, composé par Lina Cognard, Jade Brondeault, Leeana Loxton- Vernaton, Julie Malatier, Léonie Putigny et Elinor Sermona, avec ses deux passages - 2 rubans/3 ballons, se hissera à la seconde place.

Félicitations aux coachs, Marion Millet et Véronique Defosse qui peuvent être fières du travail accompli et des supers podiums.

Prochain rendez-vous pour l’Eveil de Chalon, en région parisienne, dans 15 jours, pour le Championnat National par équipes/clubs.

J.P.B