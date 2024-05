HANDISPORT À CHALON - "C'est l'aboutissement d'une année de travail" insiste Dominique Melin

La vice-présidente en charge des sports sur le Grand Chalon a tenu à féliciter la Fédération Handisports et l'organisation des finales multisports au cours du week-end dernier.

Les finales multisports organisées à Chalon tout au long du week-end ont été particulièrement bien appréciées par les organisateurs de la Fédération Handisports. Après Limoges, et pour cette 3e année sous cette forme, les structures sportives du Grand Chalon ont accueilli près de 600 athlètes de haut niveau en situation de handicap, ainsi que leurs accompagnateurs.

"C'est l'aboutissement d'une année de travail" insiste Dominique Melin, Vice-Présidente du Grand Chalon en charge des sports. "On s'est déplacé à Limoges l'année dernière pour évaluer l'organisation à mettre en place. La chance du Grand Chalon, c'était de disposer des infrastructures toutes à proximité les unes des autres, permettant à chacun de profiter de l'autre". Un argument de choix qui a largement été plébiscité par les organisateurs.

"Le Grand Chalon a mis en place les transports entre les lieux d'hébergements et les infrastructures sportives. Tout de suite, avec Karine Plissonnier, Vice-Présidente en charge des transports, le sujet a très vite été traité".

"On ne peut que féliciter d'un tel événement et saluer l'engagement de Patrice Martin, directeur du Pôle Nautique du Grand Chalon, Gérard Milan l'ancien Président du Comité départemental handisport sans oublier le service des sports de Chalon pour leurs mobilisations ainsi que les clubs locaux à l'image du CNC qui a fait appel à de nombreux bénévoles pour assurer la gestion des finales. C'est un beau travail de fait". Des propos salués par Guislaine Westelynck, Présidente de la Fédération Française Handisport, qui n'a pas manqué d'être présente sur chacune des finales organisées.

Communiqué de la Fédération Handisport

NATATION - Un championnat de France 50m déterminant dans la route vers Paris 2024 !

À Chalon-sur-Saône, l'ensemble des nageurs de l'Equipe de France ont fait le déplacement, à l'instar d'Ugo Didier, Alex Portal, Elodie Lorandi ou encore Dimitri Granjux. Sur les deux jours de compétitions, les 130 nageurs engagés sur la compétition se sont alignés sur différentes courses du programme avec, pour certains et certaines, la volonté de réaliser des critères de performance en vue de Paris 2024. À l'image de Solène Sache sur le 100m brasse ou encore d'Elodie Lorandi sur le 400m nage libre, plusieurs nageurs ont marqué des points précieux en vue de l'échéance paralympique. Place désormais à la World Series de Limoges, du 7 au 9 juin.

FOOT FAUTEUIL

La Coupe de France masculine reste à Châtenay-Malabry !

C’est samedi 18 mai que le tableau final de la Coupe de France de Foot-fauteuil électrique s’est dénoué avec des équipes déterminées qui ont livré une journée intense pour tous les passionnés et les supporters avertis en place autour du terrain situé dans le gymnase d’entrainement du Colisée de Chalon-sur-Saône.

Au final, l’histoire se répète, avec une brillante équipe de l’AS Upsilon de Châtenay-Malabry qui conserve la Coupe cette année après leur victoire en finale face aux bretons de Din’Handisport. Villeneuve d’Ascq complète le podium.

Classement final de l’édition 2024

Champion de la Coupe de France : Chatenay-Malabry

2ème : Dinan

3ème : Villeneuve d’Ascq

4e : Lyon

5e : Rouen (qualifié pour l’édition 2025)

6e : Nantes

Meilleur buteur : Alexandre Naour

GOALBALL

Championnat de France D1 masculin, les Lyonnais sautent sur l'or !

Après une phase aller du championnat de France D1 étalée sur ces derniers mois, Chalon-sur-Saône accueillait la phase retour ! Au terme de matchs serrés, et après avoir disposé de Toulouse et Marseille notamment, Lyon devient Champion de France de D1 masculin.

Classement 2024 :

Champion de France : Lyon - 20 points, dif : +45

2ème : Toulouse - 16 Pts, dif : +27

3ème : Marseille - 16 pts : dif : +21

4ème : Bien Hêtre - 6 pts, dif : -33

5ème et relégué en D2 : Nanterre - 0 pts, dif : -60

Classement des buteurs

1er : Kada BOUALIA (Lyon) : 32 buts

2ème : Nabil BAICH (Marseille) : 31 buts

3ème : Arnaud RAMOS MARTINS (Toulouse ) : 26 buts

CECIFOOT

L'UNADEV Bordeaux et Boulogne-Billancourt, vainqueurs des Coupes de France !

Cette troisième édition des France Multisports a également été le théâtre des Coupes de France de Cécifoot B1 et Cécifoot B2-B3.

En catégorie B1, l'UNADEV Bordeaux, emmenée par Frédéric Villeroux dispose de Bondy en finale et remporte la Coupe de France.

En catégorie B2-B3, c'est l'AC Boulogne-Billancourt qui s'impose face à Villeurbanne et soulève le trophée 2024.

Les résultats :

Catégories B1 :

Vainqueur de la Coupe de France : UNADEV Bordeaux

2ème : Bondy

3ème : Précy-sur-Oise

Catégories B2-B3 :

Vainqueur de la Coupe de France : AC Boulogne-Billancourt

2ème : Villeurbanne

3ème : Anderlecht

