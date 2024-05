AVIS DE DECES - Monsieur François GILLE

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS



Cécile, son épouse ;

Anne-Laure , Arnaud,

ses enfants ;

Danielle et André PLAT,

sa sœur et son beau-frère;

ses neveux et nièces et leurs enfants ;

ses beaux-frères et belles-sœurs,

( Les familles KRUSCHWITZ et GENELOT ),

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François GILLE

survenu à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu samedi 25 mai à 9h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera à votre disposition au profit d'une association contre le tabagisme.

François repose à la chambre funéraire de Saint-Germain-du-Bois.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.