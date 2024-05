« SAINT-MARCEL EN IMAGES » : LES ANNÉES 1990 À SAINT-MARCEL

Retour sur une décennie chez les maraîchers où à l'époque le maire était Roger Leborne.

Lors de ce diaporama commenté par le responsable de la Photothèque, Olivier Gaudillat, vous pourrez plonger dans le Saint-Marcel de la fin du 20e siècle.

L'inauguration du Pont de Bourgogne en 1992, le 50e anniversaire de la Libération de Saint-Marcel en 1994, la réalisation de la déviation ouest et du futur Rond-point des Jardiniers entre 1995 et 1997, l'inauguration de la nouvelle Bibliothèque municipale et de la Place des Droits de l'Homme en 1998, les inondations en 1994 et en 1999... autant d'événements qui ont marqué cette dernière décennie du 20e siècle.



Venez partager vos souvenirs et vos anecdotes ce samedi 25 mai entre 10h et 11h à la Bibliothèque municipale (10 rue du 11 novembre 1918).

Entrée gratuite.

Réservation obligatoire : 03.85.42.70.70 (nombre de places limité)