Remise d’un chèque à l’association ‘Faso Lili’ par l’association citoyenne ‘Pour Chalon avec Vous’

Une action de pure solidarité !

Suite au succès de l’animation du mois de novembre 2023, ‘Le Marché de la Collection’ organisée au Clos Bourguignon par l’association citoyenne ‘Pour Chalon Avec Vous’, se déroulait ce mercredi 22 mai à partir de 18 heures 30, à la Maison de quartier du Stade à Chalon-sur-Saône, la remise d’un chèque de 300 euros à l’association chalonnaise Faso Lili.

Lors de cet événement, on notait la présence d’Alain Rousselot Pailley, Président de l’association ‘Pour Chalon avec vous’, de Didier de Carli (trésorier), de Sandrine Leprestre (secrétaire mais aussi bénévole à Faso Lili), de Mickael Caboche (bénévole de l’association) et de plusieurs membres de l’association Faso Lili dont la Vice-présidente, la trésorière et des bénévoles.

Pour information : « L’association FASO LILI est née en 2008 à Ouagadougou au Burkina Faso, de la volonté des frères Diarra, Salif, Ali et Samba, dans le but de faire perdurer la tradition orale des griots de l’ethnie Bwaba. En 2012, à l’arrivée de Samba en France, les frères Diarra souhaitent la partager au-delà du Burkina Faso et créent, avec l’appui de locaux sensibles à leur projet, l’association française FASO LILI ("les racines du pays") à Chalon sur Saône.

Empreinte des valeurs et des savoirs de la culture traditionnelle mandingue, FASO LILI propose à Chalon sur Saône une palette d'activités de découverte de certains arts du Burkina Faso et d'Afrique de l'ouest, à travers des cours de musique (djembé et N’goni), de danse africaine traditionnelle et afro-contemporaine. Ils sont animés par Moussa Camara, danseur chorégraphe malien, accompagné par Samba Diarra mais aussi une multitude d'artistes. Des artistes professionnels, accessibles, bienveillants mais aussi exigeants dans les transmissions de leurs connaissances. Des artistes qui baignent dans cette culture depuis leur plus jeune âge.

FASO LILI, c’est des échanges forts avec le Burkina Faso par le biais de voyages et le développement de son centre culturel, construit grâce à son impulsion et inauguré en février 2020à Yagma dans la banlieue d’Ouagadougou. FASO LILI c’est une association de partage, de culture et de tolérance ».

Le photoreportage

J.P.B