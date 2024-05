Jeudi 23 mai à 14h, à l'Espace Santé Prévention situé 1 place Sainte Marie à Chalon-sur-Saône, avait lieu la remise d’un don de 2 bustes de sensibilisation à l'autopalpation mammaire par le "Grand Chalon Athlétisme" au Service Santé et Handicap du Grand Chalon.

Des bustes achetés par l’association sportive chalonnaise grâce à une partie des bénéfices de "La Chalonnaise" de l'année précédente. 2 bustes supplémentaires pour le service Santé handicap qui permettront une dotation de 6 bustes au total qui seront disponibles afin de démultiplier les actions dans les communes et auprès des structures (établissements scolaires, entreprises ...).

Un événement qui se déroulait en présence d’Annie Lombard (Vice présidente en charge de la santé), de Marie-Christine Agacinski (Directrice des Solidarités et de la Santé), de Thomas Perrot (Responsable du service Santé et Handicap Grand Chalon et du service Hygiène Salubrité ville de Chalon-sur-Saône), d’ Emilie Virot (agent administratif en soutien logistique Octobre Rose au service Santé et Handicap Grand Chalon) de Mélina Kay (infimière conseillère en santé au service Santé et Handicap Grand Chalon / coordinatrice des actions Octobre Rose sur le territoire).

Pour information : 2 bustes ont déjà été offerts en 2023. Le service santé et handicap du Grand Chalon avait 4 bustes à sa disposition. En 2023, 15 nouveaux professionnels de santé ont été formés à l'utilisation de ceux-ci, ce qui a permit de sensibliser plus de 1 000 personnes à l'autopalpation mammaire sur le territoire l'année dernière.

Le service santé et handicap remercie chaleureusement le "Grand Chalon Athlétisme" pour ce don qui sera très utile.

J.P.B