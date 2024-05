Portrait de Laurine jeune stagiaire à la bibliothèque municipale de Châtenoy le Royal.

La bibliothèque de Châtenoy le Royal prend des jeunes stagiaires sur des durées plus ou moins longues correspondant à leur niveau d’études.

Depuis le début avril et pour une durée de 2 mois, Laurine jeune femme âgée de 19 ans, réalise un stage au sein de la bibliothèque châtenoyenne.

Laurine avait tous les atouts pour répondre au poste de stagiaire dans une bibliothèque puisqu’elle a déjà obtenu un BAC général spécialité arts plastiques et littérature anglaise au Lycée St Charles de Chalon sur Saône. Aujourd’hui, elle poursuit son cursus par un BUT métier du livre et du patrimoine à Dijon. C’est dans le cadre de son BUT qu’elle réalise ce stage.

Lors de ce stage, elle a secondé Aline Serain pour le vote du "prix des incorruptibles" par les élèves des écoles de la ville. Pendant la lecture de l’histoire aux enfants par Aline, elle a fait la partie animation liée au récit. Elle a rempli bien d’autres tâches pour aider les personnes travaillant à la bibliothèque.

Laurine a encore bien des projets, à commencer par poursuivre ses études en Master métier du livre et du patrimoine à Lyon.

Info-Chalon lui souhaite une totale réussite dans son parcours littéraire.

C.Cléaux