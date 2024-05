Fête du vélo organisée par le département de Saône et Loire : le retour en images à Givry avec Info Chalon

Le retour en images de ce rendez-vous au sein des terres Givrotines avec Info Chalon.

La ville de Givry aura donc la chance d’être empruntée par les cyclistes du Tour de France le 4 juillet prochain.

Et pour annoncer et commencer à fêter cet événement, le département de Saône et Loire organisait donc la fête du vélo sur la voie verte et au sein du parking de l’ancienne gare.

Une belle journée avec une météo plus que clémente où les visiteurs ont pu profité de :

*Balades gratuites en Rosalie avec Friendly Rosalies de Gergy que l’on ne présente plus.

*Show BMX freestyle, VTT trial et Big air bag avec initiations

*Animations monocycles organisées par les monocycles d’Aluze

*Le « Vélo smoothie » qui consistait à pédaler pour mixer son propre smoothie, une idée plébiscitée par les petits et les grands !

*Run and Bike organisé par le comité départemental de triathlon

*Exposition et jeux ludiques pour les enfants présentés par le musée du vélo de Saint-Usuge

*Restauration salée et sucrée

*Participation du réseau Zoom du Grand Chalon

*Atelier réparation de vélo par l’association PAMA

Monsieur le Maire, Jean Lanni et Dominique Lanoiselet, conseillère départementale ont tous deux remercié les acteurs de cette journée ainsi que l’ensemble des visiteurs qui se sont déplacés pour profiter de cette fête du vélo.

Rendez-vous donc le 4 juillet prochain à Givry pour le passage du celebrissime Tour de France.



Amandine Cerrone.