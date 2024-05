La Ville de Chalon-sur-Saône honore la mémoire de Jean Moulin

Samedi 25 mai 2024, à 10 heures, la Ville de Chalon-sur-Saône commémorait le 81ème anniversaire de la 1ère réunion du Conseil national de la Résistance, présidée par Jean Moulin, 27 mai 1943, ainsi que le 80ème anniversaire de la création du Programme national de la Résistance. Un moment républicain fort.

Cette cérémonie a eu lieu à l'école élémentaire Jean Moulin, en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, le sénateur de Saône-et-Loire et conseiller régional, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, de nombreux élus, des représentants des associations d'anciens combattants, déportés, résistants et victimes de guerre.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, le vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

La cérémonie s'est déroulée ainsi :

• 9 heures 50 : mise en place sous le préau de l'école

• Accueil des autorités par le président local de l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistane de Chalon-sur-Saône et Chagny

• 10 heures : mise en place des autorités et début de la cérémonie

• Accueil des autorités

• Interprétation du Chant des partisans, de la chanson «Liberté» (composée par les élèves) et du Chant des marais, l'hymne européen de la déportation, par une délégation des élèves de la classe voix, ainsi qu'une délégation de la Chorale de la Maison des Séniors

• Interprétation de la chanson «Freedom» par les élèves de la classe voix

• Interprétation des poèmes «Je trahirai demain» de Marianne Cohn et «La liberté» de Théa Bernard

• Prise de parole de Nicolas Vernay, le président du Comité local de l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistane de Chalon-sur-Saône

• Prise de parole de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône

• Lecture du message de Patricia Miralès, la secrétaire d'Etat auprès de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, par Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône

• Formation du cortège des porte-drapeaux et déplacement vers l'emplacement de la fresque et la plaque Jean Moulin pour la suite de la cérémonie :

• Mise en place

• Dépôt de gerbes commémoratives des élèves de l'école Jean Moulin fournie par la municipalité, des associations et des autorités civiles et militaires,

• Sonnerie aux Morts

• Minute de silence

• Hymne national chanté par les élèves et la délégation de la Chorale de la Maison des Séniors

• Salut aux porte-drapeaux et honneur aux autorités

• Départ du cortège des porte-drapeaux

• Verre de l'amitié.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati