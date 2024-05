AVIS DE DECES - Monsieur Raymond GILOT

ÉPERVANS - OUROUX-SUR-SAÔNE



Annie et Jean-Claude Perricaudet,

Dominique et Michel Legros,

ses soeurs et ses beaux-frères ;

ses neveux, ses nièces ;

ses cousins et ses cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Raymond GILOT

survenu à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 31 mai, à 11h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Raymond repose à la chambre funéraire du Pranet à

Ouroux-sur-Saône.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.