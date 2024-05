En U19, l'Entente Rugby Givry-Cheilly / RC Chagny / Sporting Club Couchois décroche le titre régional

Ils ont remporté leur finale régionale et deviennent eux aussi champions de Bourgogne Franche-Comté (comme les séniors de Givry-Cheilly). Une belle manière de démontrer que c'est bien tout le club qui avance toujours un peu plus. A Dole ce week-end, les locaux ont remporté la mise sur le score de 15 à 10 face à l'entente Creusot/Autun/Montchanin. L'occasion aussi de féliciter les U16 également en finale samedi contre Pontarlier, mais battus sur le score de 29 à 34.

Une belle manière de terminer cette saison avec de nouvelles félicitations à adresser au groupe seniors

Pour le coach Gérard Boissard : « Et bien voilà, clap de fin sur cette saison 2023/2024... malgré un revers en 32ème de finale du challenge de France. Nous avons laissé beaucoup d'ingrédients obligatoires dans ce sport pour pouvoir exister pour ce dernier match, devant une équipe très solide et qui a su jouer avec ses armes notamment son paquet d'avant et son buteur. Une saison néanmoins très aboutie, avec une montée à l'étage supérieur et un titre de champion de Bourgogne !

Merci à mes deux compères, Jonathan Guénard et Christophe Bellati.

Merci à nos joueurs ; nous avons été durs parfois... Tant pis (qui aime bien, châtie bien), ils auront des souvenirs et ils savent qu’on les aime.

Merci à nos présidents qui se démènent pour faire tourner ce club.

Merci aux dirigeants et aux bénévoles qui travaillent sans compter.

Merci aux fidèles supporters qui nous suivent tous les dimanches.

Merci à mon épouse qui me supporte depuis tant d'années avec mes humeurs quand cela ne marche pas comme je veux.

Merci à Graziella pour toutes ses belles photos.

Les dimanches vont être long... devant Michel Drucker. »



La saison n'est pas encore finie pour l'école de rugby (U8/U10/U12) qui ira au challenge Vautrin à Louhans ce samedi et au beach rugby à Couches le 08 juin ainsi que les U14 qui ont encore une journée de championnat ce samedi et une journée de clôture le 15 juin.