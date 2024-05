Recrutement de Maîtres-Nageurs-Sauveteurs / Nageurs-Sauveteurs (H/F) en Saône et Loire et Côte d'Or

Le Groupe APSALC lance un appel au recrutement de Maîtres-Nageurs-Sauveteurs et Nageurs-Sauveteurs pour la saison estivale en Côte d'Or et Saône-et-Loire

Le Groupe APSALC, acteur majeur de l’emploi et plus paticulièrement dans le domaine du spot et de l’animation, annonce aujourd'hui l'ouveture de ses recutements pour la saison estivale 2024. Le groupe recherche activement des Maîtres- Nageurs-Sauveteurs H/F titulaires du BPJEPS AAN ou BEESAN ainsi que des Nageurs- Sauveteurs H/F détenant le BNSSA.

Une oppotunité pour développer des compétences transférables

Le Groupe APSALC propose des oppotunités d’emploi valoisantes pour les Maîtres-Nageurs- Sauveteurs et Nageurs-Sauveteurs qui souhaitent mettre à profit leurs compétences au sein de sites aquatiques en Côte d’Or et Saône-et-Loire. Ces postes saisonniers offrent l’occasion aux candidats sélectionnés de contibuer à la sécuité des usagers tout en profitant d’un environnement de travail dynamique et plaisant.

Conditions de recutement :

Pour les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs : être titulaire du BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation

Pour les Nageurs-Sauveteurs : être titulaire du Brevet National de Sécuité et de Sauvetage Aquatique

Expéience préalable appréciée, mais les candidatures de jeunes diplômés sont également les bienvenues

Être disponible sur la péiode estivale de mai à août (un ou plusieurs mois)

Comment postuler :

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse électronique suivante : [email protected].