Yoseikan Budo. :  Trophée Interdépartemental des Jeunes 2024 de bon niveau

Il appartenait au YB Mix Fight de Chatenoy le Royal ( ex Karaté Yoseikan Budo) d’organiser ce dimanche 26 mai 2024, le Trophée départemental des jeunes pousses pratiquant le Yoseikan Budo.

Quatre clubs se sont inscrits à cette compétition de bon niveau : le Club Espérance de Gergy; le Yoseikan Budo Chalonnais; le Club Rochois de Franche Comté ( Roche les Beaupré - 25) et le club Châtenoyen YB Mix Night.

Une belle journée sportive dans l’ambiance, la convivialité qui caractérisent ce sport et voulues par la club local que préside Raphaëlle Jeannet. Des prestations pieds, poings et batons, sur les deux tatamis à la hauteur des espérances des éducateurs et encadrants présents fournies par des jeunes allant des catégories mini-poussins à cadets. Un seul petit regret pour les organisateurs l’absence de certains clubs, sans doute retenus par ce dimanche de Fêtes des Mères. Une compétition inscrite pourtant dans la calendrier Fédéral à cette date.

Le gymnase Alain Colas a cependant été bien animé par les compétiteurs, mais aussi les parents présents dans la tribune. L’adjoint aux Sports de Chatenoy le Royal, Henri Lombard est venu saluer les compétiteurs.

JC Reynaud

Place aux résultats :